Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a sustinut, vineri, la sediul MAI, o declaratie de presa, cu privire la organizarea și desfașurarea alegerilor pentru președintele Romaniei din 10 noiembrie 2019. Redam declarația purtatorului de cuvant al MAI: “In contextul alegerilor prezidențiale de duminica, 10 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne are ca prioritate principala desfașurarea in condiții de siguranța publica a scrutinului la nivelul intregii țari. Așa cum a anunțat ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, in videoconferința…