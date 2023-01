MAI: 338 de şoferi au rămas fără permise de conducere de Revelion Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 338 permise de conducere si au retras 84 certificate de inmatriculare, pentru diverse nereguli depistate in trafic, a informat duminica Ministerul de Interne. Aproximativ 26.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie, nivel national, pentru a asigura ordinea publica si masurile de prevenire […] The post MAI: 338 de soferi au ramas fara permise de conducere de Revelion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

