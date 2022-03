Un numar de 3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, anunta Ministerul Afacerilor Interne. Gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI este de 66,2%. “3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitantii de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General pentru Imigrari, daca doresc acest lucru, precum si de masuri de asistenta materiala, financiara, medicala, consiliere psihologica si juridica de specialitate, acces la piata…