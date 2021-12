MAI: 21 de localități din 10 județe, afectate de inundații Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 21 de orase si comune din 10 judete. Pentru gestionarea efectelor de vreme rea, peste 2.000 de pompieri au intervenit cu peste 1.300 mijloace tehnice in sprijinul autoritatilor locale si al cetatenilor din zonele afectate de vremea nefavorabila, au anunțat, duminica, oficialii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). […] The post MAI: 21 de localitați din 10 județe, afectate de inundații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

