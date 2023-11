MAI: 188 de perchezitii in dosare penale, efectuate de politisti

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 14 noiembrie 2023, efectivele Politiei Romane desfasoara 24 de actiuni si 180 perchezitii domiciliare in dosare penale in care se efectueaza cercetari cu privire la fapte grave, precum constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala, uz de fals si fals in declaratii.In…

- In aceasta dimineata, efectivele Politiei Romane desfasoara 6 actiuni si 100 perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate si investigarea criminalitatii economice. Potrivit MAI, efectivele Ministerului Afacerilor Interne…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 6 19 octombrie 2023, 137 de perchezitii domiciliare. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 6 19 octombrie…

- In aceasta dimineata, efectivele Politiei Romane desfasoara 41 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniul investigatii criminale.Intr unul dintre dosare, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Astazi, 3 octombrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara 58 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice si arme, explozivi si substante periculoase…

- Astazi, 28 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara un numar de 75 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice si arme, explozivi si substante…

- Astazi, 26 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara 58 de actiuni operative si 298 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigarea criminalitatii economice, investigatii criminale si transporturi.Actiunile…

- Astazi, 21 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara 7 actiuni operative si 62 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale.33 de mandate de perchezitie domiciliara sunt puse in…