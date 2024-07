Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan, una dintre cele mai indragite și talentate artiste din Romania, lanseaza „Știu ca ți-e dor”, o piesa sensibila ce aduce un mesaj puternic despre dorul și nostalgia din sufletul unei persoane care iși amintește cu drag de momentele frumoase traite alaturi de cineva special. Cu o voce…

- Dupa ce a cucerit toate topurile muzicale naționale și internaționale, renumitul artist și producator Edward Maya aduce in playlisturi albumul „Stereo Love Deluxe”. Aceasta ediție speciala aduce in premiera noi versiuni ale hitului „Stereo Love” ce includ remixuri inedite și extinse ale uneia dintre…

- Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, a lansat astazi single-ul „Dancing in Marbella”, o colaborare incendiara cu producatorii de renume internațional, Sasha Lopez și Manuel Riva. „Dancing in Marbella” este o melodie plina de energie, care combina influențele dance și house,…

- ENELI lanseaza astazi, 31 mai, mult-așteptatul sau album de debut, intitulat „Sad Girls Club”. Materialul include 10 melodii originale care dezvaluie talentul și sensibilitatea artistica a lui ENELI, abordand teme profunde și personale cu care mulți ascultatori se vor putea identifica. „Sad Girls Club”…

- Eugenia Nicolae lanseaza Dragoste noua, o melodie plina de optimism și cea de-a patra piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie care imbina armonios folclorul romanesc și sound-ul pop, cu un mesaj vibrant, luminos. „Dintre toate compozițiile pe care…

- Ceaiul este una dintre cele mai populare bauturi din lume, apreciata pentru varietatea sa de arome și beneficiile pentru sanatate. Iata cateva dintre cele mai delicioase și apreciate tipuri de ceaiuri: 1. Ceaiul Verde Originar din China și Japonia, ceaiul verde este renumit pentru proprietațile sale…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- INNA revine cu o noua colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru “Queen Of My Castle”. Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 – “King Of My Castle” de la Wamdue Project, care a caștigat popularitate mondiala cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA…