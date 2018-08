Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a cerut joi incetarea escaladarii situatiei in cea de-a doua zi de lovituri aeriene intreprinse de catre Israel in Fasia Gaza, relateaza agentia Xinhua.



''Presedintele palestinian a avut convorbiri telefonice internatioanle la toate nivelurile, in scopul de a opri escaladarea situatiei de catre Israel impotriva poporului nostru in Fasia Gaza'', a indicat agentia palestiniana de presa Wafa, care citeaza un comunicat al presedintiei.



Liderul palestinian a avertizat in legatura cu pericolul escaladarii, cerand ''o…