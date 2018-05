Mahmoud Abbas a fost operat la ureche (agenţia Wafa) Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene, Mahmoud Abbas, in varsta de 83 de ani, a fost operat marti intr-un spital din Ramallah, a anuntat agentia oficiala de presa palestiniana Wafa, preluata de AFP. Liderul palestinian a suferit ''o interventie chirurgicala minora la ureche'', a precizat agentia, adaugand ca acesta a iesit din spital ''dupa o operatie reusita''. Aceasta interventie chirurgicala survine la scurt timp dupa cea mai sangeroasa zi din ultimii patru ani a conflictului israeliano-palestinian in care si-au pierdut viata aproape 60 de palestinieni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Mahmoud Abbas, reales joi seara de catre parlamentul palestinian la conducerea Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) si in functia de presedinte al Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), a prezentat vineri scuze dupa ce luni a sugerat ca persecutia istorica a evreilor europeni a fost cauzata…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

