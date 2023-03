Stiri pe aceeasi tema

- Targovișteanca Sorana Cirstea (74 WTA) s-a calificat in sferturile Turneului de la Miami dupa ce a invins-o pe Marketa Vondrousova (103 WTA) cu un scor de 7-6 (3), 6-4. In meciul din sferturi care va avea loc astazi, 29 martie a.c., Sori o va intalni pe teren pe Aryna Sabalenka (2 WTA). Meciul va fi…

- Sorana Cirstea va avea un meci teribil in sferturile turneului de la Miami, unde o va infrunta pe Aryna Sabalenka. Sportiva din Belarus se afla pe locul doi WTA, iar inaintea partidei a acordat un interviu in care a recunoscut ca se teme de aceasta confruntare. Meciul va avea loc miercuri, 29,03.2023.…

- Kazaha Elena Ribakina si americanca Jessica Pegula s-au calificat, marti, in semifinalele turneului de tenis de la Miami (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, si vor fi adversare in penultimul act.Ribakina, numarul 7 mondial, laureata recent la Indian Wells, s-a impus cu…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat in sferturi la Miami, acolo unde va da peste Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA) Sorana Cirstea - Aryna Sabalenka are loc pe 29 martie, la o ora care va anunțata ulterior de organizatori Jucatoarea din Belarus este in mare forma la Miami, s-a calificat…

- Sorana Cirstea (32 ani, 74 WTA) se comporta excepțional la ediția din acest an a turneului WTA de la Miami. Tenismena din Targoviște s-a calificat, noaptea trecuta, in sferturile de finala ale concursului american. Dambovițeanca a acces in noua faza a intrecerii dupa ce a eliminat-o in optimi pe cehoaica…

- A trecut mai bine de un an de cand jucatorul roman de tenis Marius Copil nu a mai ajuns in fazele superioare ale unui turneu Challanger sau ITF. Vineri seara, romanul cazut pana pe locul 422 in clasamentul mondial, s-a calificat in semifinala turneului de la Biel, Elveția.Anul trecut, la turneul…

- Azi s-au jucat ultimele doua sferturi de finala de la Australian Open 2023, primul turneu de Grand Slam al anului. Elena Ribakina - Victoria Azerenka și Marga Linette - Aryna Sabalenka sunt cele doua semifinale feminine, urmand a se disputa joi. Vineri vor avea loc cele doua semifinale de pe tabloul…

- Romania are o reprezentanta in semifinalele Australian Open 2023. Gabriela Ruse a ajuns in „careul de ași”, in proba de dublu, alaturi de colega ei Marta Kostyuk. Duelul s-a terminat in trei seturi și a durat doua ore și jumatate. Gabriela Ruse s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open,…