- Trimiterea de ajutoare umanitare de catre Romania catre Fașia Gaza, prin intermediul coridorului maritim din Cipru și a noului dig construit de SUA in nordul enclavei palestiniene, este coordonata de Mecanismul de Protecție Civila al Uniunii Europene, a anunțat Comisia Europeana, citata de Kathimerini.…

Statele Unite au devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei in primul trimestru din 2024, depasind China...

- Lupta comerciala și tehnologica dintre Statele Unite și China este din ce in ce mai acerba, iar Huawei se afla in centrul acestei confruntari. Compania chineza a fost supusa unor restricții comerciale și tehnologice din partea SUA inca din 2019, ceea ce a afectat semnificativ afacerile sale globale,…

- Președintele american ne-a laudat. Joe Biden a transmis un mesaj de lauda la adresa Romaniei in debutul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis la Casa Alba. Biden a apreciat atat parcursul Romaniei in NATO , cat ajutorul dat Ucrainei. „Permiteți-mi sa spun doar un singur lucru. Nu cred ca exista…

- Aflat intr-o vizita oficiala de doua zile la Washington, presedintele Klaus Iohannis a fost primit, astazi, la Casa Alba, de omologul sau american, Joe Biden.Intrebat de presa daca discuțiile cu Joe Biden au inclus și varianta susținerii candidaturii sale la șefia NATO, Klaus Iohannis a raspuns: „Și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla, in perioada 7-8 mai 2024, intr-o vizita de lucru la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Președintele Romaniei va fi primit marți, 7 mai, la Casa Alba de catre Președintele SUA, Joseph R. Biden, Jr.

- Diplomația economica ocupa un loc important in agenda premierului Marcel Ciolacu. De la preluarea mandatului de prim-ministru majoritatea vizitelor sale oficiale și a intrevederilor bilaterale programate s-au axat mai ales pe componenta atragerii de investiții straine majore in Romania. Am avut anul…

- Al doilea transport maritim de ajutoare pentru Gaza, cu aproape 400 de tone de alimente, a plecat sambata din portul Larnaca din Cipru, informeaza TVR. Ajutoarele vor fi transportate in Gaza cu o nava de marfa și o platforma tractata de o nava de salvare. Autoritațile cipriote au stabilit, in cooperare…