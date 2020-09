Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si-a exprimat luni "grava preocupare" si "regretul" fata de angajamentul Belgradului de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punand in umbra reluarea discutiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Presedintele sarb Aleksandar…

- Ministerul Transporturilor din Israel a anuntat la inceputul saptamanii ca pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv va fi amenajat un laborator de testare a coronavirusului, informeaza Agerpres."Aici se vor putea testa atat pasagerii care aterizeaza la Ben Gurion din toate colturile lumii, cat…

- Pretul unui test incepe de la 44,88 NIS (aproximativ 13 dolari) si poate ajunge la 134,64 NIS (circa 40 dolari) daca se opteaza pentru a primi rezultatele in doar 4 ore”, a anunțat Ministerul Transporturilor din Israel. “Serviciul de testare va fi disponibil atat pentru cei care zboara in strainatate…

- Serbia este prima tara europeana care isi va muta ambasada in Israel din Tel Aviv la Ierusalim. Miscarea va avea loc pana la finalul lui iulie 2021 si este o lovitura data de Trump inaintea alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Anuntul mutarii ambasadei a venit dupa un summit la Casa Alba, la…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP.Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo purta…

- O echipa de oameni de stiinta din Israel a reusit sa genereze etanol din deseuri agricole pentru productia de dezinfectanti in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat joi Universitatea din Tel Aviv (TAU), citata de Xinhua. Etanolul, cunoscut si sub numele de alcool, este cel mai comun dezinfectant…