Magnatul rus Deripaska, vizat de sancţiuni în Ucraina Kievul l-a plasat pe omul de afaceri rus Oleg Deripaska, a carui companie Rusal detine un mare combinat de aluminiu in Ucraina, alaturi de alti magnati rusi pe o lista, extinsa recent, de persoane impotriva carora prevede sa aplice sanctiuni, potrivit unui document postat joi pe site-ul presedintelui, noteaza Reuters.



Nu este clar care este efectul acestei liste negre, insa multe companii rusesti au cautat deja sa-si lichideze activitatile legate de Ucraina din cauza unor sanctiuni anterioare. Restrictiile impotriva lui Deripaska ar putea avea un impact asupra operatiunilor combinatului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul polonez pentru protectia concurentei si consumatorilor (UOKIK) a anuntat miercuri ca a actionat in instanta Gazprom si cinci companii europene responsabile pentru finantarea planificatului gazoduct Nord Stream-2 pentru potentiala incalcare a reglementarilor anti-monopol, transmite Reuters.…

- Ucraina a hotarat sa impuna sanctiuni companiilor si entitatilor rusesti asemanatoare celor decise de Statele Unite, care au pus pe lista neagra oameni de afaceri si aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, conform presedintelui ucrainean Petro Poroshenko, scrie Reuters. De asemenea, Kievul a prelungit…

- Presedintele american Donald Trump a aminat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters. Casa Alba a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump a amanat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, marti, ca tara sa va impune noi sanctiuni impotriva mai multor oligarhi rusi, pentru a se alinia cu masura similara luata de Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”In urma cu cateva zile, am solicitat Serviciului…

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters. …

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.