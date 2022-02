Stiri pe aceeasi tema

- Lukașenko a vizitat joi un loc de depozitare a armelor nucleare Osipovsky, ca parte a exercițiilor militare comune ruso-belaruse. „Daca este necesar, vom desfașura nu numai arme nucleare, ci și arme supernucleare, arme promițatoare, pentru a ne apara teritoriul”, a spus Lukașenko, potrivit presei naționale. Președintele…

- Belarusul ar putea gazdui arme nucleare și „supernucleare” in cazul in care NATO și țarile vestice ar face „pași proști” și „nerezolabili”, in contextul crizei de la granița Ucrainei, spune președintele Aleksandr Lukașenko, noteaza Euronews. Lukașenko a vizitat joi un loc de depozitare a armelor nucleare…

- Astazi suntem in 15 februarie. Conform analizelor americane, mai sunt exact 24 de ore pana la atacul Rusiei in Ucraina. Tensiunile sunt la cote maxime, iar președintele Ucrainei a decretat ziua de maine, 16 februarie, Ziua Unitații. Dar, situația sta sa se complice, dupa ce au aparut pe rețelele de…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a promis sprijin Ucrainei pentru securitatea cibernetica, in timpul unei vizite la Kiev, informeaza miercuri DPA. Intr-o conferinta de presa comuna desfasurata miercuri cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Rutte a spus ca tara sa doreste sa ofere…

- Klaus Iohannis a condamnat marți drept „inacceptabila amenințarea cu folosirea forței și tentativa de subminare a actualilor parametri ai arhitecturii europene de securitate” din partea Rusiei, cu ocazia unei convorbiri telefonice avute cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski in contextul tensiunilor…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP. De mai multe saptamani, Moscova este acuzata ca a desfasurat trupe la frontiera de est a Ucrainei…

- Moldova, Ucraina și Georgia au indemnat Rusia, miercuri, in rezoluția semnata la finalul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, sa iși retraga trupele de pe teritoriul acestor țari. „Am reamintit ca incercarile de anexare ale Rusiei și ocuparea ilegala a teritoriilor Georgiei (Abhazia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit joi omologului sau american Joe Biden pentru "sprijinul ferm" acordat Ucrainei in fata amenintarilor din partea Rusiei, in contextul in care Occidentul acuza Moscova ca si-a intarit in mod periculos prezenta militara in apropierea granitei cu…