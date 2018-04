Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Ora de religie in scoli. Ministerul Educatiei schimba regulile Ministrul Educatiei a semnat un ordin de ministru prin care parintii isi vor da acordul pentru ora de religie doar o singura data pentru toata perioada de scolarizare, nu in fiecare an, asa cum se intampla pana acum. Ordinul este publicat…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru…

- Denisa Nechifor a anuntat ca se muta din Romania, impreuna cu Rania. "Imi doresc foarte mult sa plec din țara și sa o iau de la capat. Sa fac o schimbare. Vreau sa cred ca nu aș lua-o chiar de la zero. Niciodata nu pleci cu ideea ca o iei de la zero. In primul rand, nu-mi permit asta, pentru…

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Afirmatii extrem de grave despre fosta sefa antimafia care ar fi fost victima unui atentat. Totul s-ar fi intamplat la Londra. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, avocata Maria Vasii, spune ca inainte de a ajunge in Costa Rica Alina Bica ar fi fost victima unui asa zis accident…

- La patru ani de la divortul unuia dintre cei mai excentrici milionari de la noi, lucrurile tot nu s-au asezat in familia acestuia. Romeo Dunca, timisoreanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile, pasionat de expeditii, raliuri sau pilotarea propriului elicopter, i-a deschis un nou proces fostei…