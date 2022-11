Stiri pe aceeasi tema

- Concret DTEK Renewables International, compania deținuta de Rinat Ahmetov, a devenit partenerul Finas Group, companie clujeana care opereaza piața energiei verde. Cele doua entitați iși doresc sa dezvolte pe termen mediu proiecte regenerabile de 150 de milioane de euro. Astfel, cel mai influent om din…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice de la FRF, a trasat obiectivul pentru Euro 2023: Romania U21 trebuie sa treaca de grupe. Selecționata pregatita de Emil Sandoi a cazut in grupa B, alaturi de Spania, Croația și Ucraina. Toate meciurile „tricolorilor” se vor juca pe stadionul Steaua, Romania…

- Romania U21 este in grupa B, alaturi de Spania, Ucraina și Croaația, dupa tragerea la sorți a grupelor Campionatului European UEFA Under 21, turneul care va avea loc anul viitor, in perioada 21 iunie – 8 iulie, in Romania și Georgia.

- Rinat Ahmetov, finanțatorul lui Șahtior Donețk, continua sa fie implicat in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Pe 22 septembrie, Ucraina a schimbat 215 prizonieri cu Rusia. Printre ei s-a aflat și Mihailo Dianov, in varsta de 42 de ani. Un luptator al Batalionului Azov prins și torturat de ruși. Acesta…

- In ciuda provocarilor economice aduse de pandemia de COVID și de invazia rusa in Ucraina, IFC și-a intensificat eforturile de a acorda sprijin companiilor din Romania printr-o investiție record in valoare de 458 milioane USD in anul fiscal 2022 – intre iulie 2021 și iunie 2022 – cu obiectivul de a proteja…

- O firma din Romania investește intr-o afacere ce depașește suma de 100 de milioane de euro. Mai exact, investiția s-ar ridica, in total, la aproximativ 115 milioane de euro. Investiția va fi realizata intr-o comuna din Ardeal. Despre ce este vorba! Firma din Romania care investește 100 de milioane…

- ”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, pe de alta parte, cred ca este bine sa se stie ca romanii si Guvernul Romaniei nu stau degeaba, se implica , muncesc si, in mod, pentru multi surprinzator, pentru mine,…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…