Fondatorul și proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Oleksii Vadaturski și soția sa au murit, noaptea trecuta, intr-un bombardament ce a vizat regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda. Vadaturski era proprietarul firmei Nibulon și avea, potrivit Forbes, o avere estimata la peste 450 de milioane de dolari in 2020. Guvernatorul localitații […]