Magistraților li se extinde imunitatea și la COVID-19 Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera Deputaților. “Dispozitiile se aplica si autoritatilor, institutiilor publice si […] The post Magistraților li se extinde imunitatea și la COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, joi, dupa o intalnire cu liderii sindicali pe tema introducerii obligativitații certificatului verde la locul de munca, ca ar scrie din nou proiectul de lege – pe care Camera Deputaților trebuie sa-l analizeze in aceste zile și care a picat la vot in…

- Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care…

- Comisiile juridica și de Sanatate din Parlament nu au finalizat, marți, de analizat amendamentele depuse la proiectul de lege privind obligativitatea deținerii certificatului verde la locul de munca. Deputatul George Simion și alți parlamentari AUR au intrerupt dezbaterile atat la Comisia de Sanatate,…

- Noile restricții dau mari batai de cap autoritaților. Dupa ce in Hotararea de Guvern privind masurile valabile de luni a fost „uitata” restricționarea accesului in malluri și alte magazine neesențiale, CNSU s-a intrunit din nou luni dimineața pentru a introduce noile restricții in actul normativ. Secretarul…

- Ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, susține introducerea certificatului verde COVID in instituțiile publice. “Zilele acestea, in Parlament, incercam sa reglam inclusiv impunerea acestui certificat, mai ales in instituțiile in care oamenii sunt platiți sa aiba grija de…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…

- Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul…

- Premierul Florin Cițu a declarat, la finalul ședinței de guvern de joi, ca daca CCR ii va da dreptate in conflictul Guvern – Parlament, le va cere demisia lui Ludovic Orban și Ancai Dragu de la Camera Deputaților, respectiv Senat. „Am vazut si astazi in Parlamentul Romaniei o decizie. Noi stiti foarte…