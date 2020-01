Stiri pe aceeasi tema

- Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, continua protestele impotriva abrogarii pensiilor de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate din sistemul judiciar. „Personalul auxiliar de specialitate din instante si parchete beneficiaza de pensie…

- Tribunalul Iasi si Curtea de Apel Iasi, instantele unde lucreaza cei mai multi judecatori ce se apropie de pensionare, au, de ieri, program de vara. Judecatorii celor doua institutii au anuntat ca isi suspenda activitatea si ca vor solutiona doar cauzele urgente. Magistratii protesteaza astfel fata…

- Magistrati in greva pentru a-si pastra pensiile de serviciu Magistratii de la Curtea de Apel si de la Tribunalul Iasi au suspendat activitatea în semn de protest fata de intentia guvernantilor, de a elimina pensiile de serviciu. Aproximativ 100 de magistrati au purtat banderole albe,…

- UPDATE, ora 12:00 – Protestele magistratilor si grefierilor continua, saptamana aceasta, cand, in Parlament, ar putea ajunge la votul final legea privind anularea pensiilor speciale. Mai multe instante din tara si-au suspendat activitatea in salile de judecata zilele trecute. S-au judecat doar cauzele…

- Magistrații și grefierii din Alba protesteaza luni, 27 ianuarie fața de propunerea de eliminare a pensiilor speciale de serviciu. Aproape toate instanțele din Alba și-au sistat activitatea și nu judeca decat cauzele urgente, in rest judecarea dosarelor aflate pe rol este suspendata. Judecatorii de la…

- Eliminarea pensiilor speciale a starnit valva in Romania, iar mii de grefieri au amenințat, miercuri dimineața, ca vor intra in greva. Protestele lor, insa, au avut rezultate, intrucat proiectul de lege ce urma sa abroge pensiile speciale a fost scos de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

- ”Miercuri, 18 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00, peste 6000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata. Motivul il reprezinta…

- UPDATE, ora 12:00 – Peste 2,9 milioane de persoane au votat pana acum in toata tara in turul al doilea al alegerilor prezidentiale potrivit datelor Biroului Electoral Central. Prezenta la vot in judetele din Moldova: Vrancea – 16,19 Galati – 15,69% Bacau – 14,73% Neamt – 14,70% Iasi – 13,17% Botosani…