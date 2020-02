Stiri pe aceeasi tema

- „Judecatorii Curtii de Apel Cluj condamna atitudinea neloiala, aroganta si lipsita de profesionalism cu care puterea legislativa a tratat statutul magistratului în România, dovedind ca nu întelege rolul justitiei într-un stat de drept, care îsi respecta cetatenii…

- Printre deputații care s-au abținut, marți, la votul asupra proiectului de eliminare a pensiilor speciale, se numara șase deputați ALDE, printre care Varujan Vosganian, Anton Anton, Toma Petcu și Andrei Gerea, și 13 deputați UDMR, printre care și Korodi Attila.Proiectul de lege privind eliminarea…

- Aceasta, în condițiile în care grefierii au protestat astazi și au discutat cu premierul. De asemenea, mai mulți magistrați au organizat proteste în ultimele zile. Deputații au votat pentru eliminarea pensiilor speciale. Au fost 247 de voturi „pentru” și 21 de…

- Parlamentarii au votat pentru eliminarea pensiilor speciale Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale. S-au înregistrat 247 voturi pentru, niciun vot contra şi 21 abţineri. În timplu dezbaterilor parlamentare, deputatul PNL Florin…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca social-democratii "ii mint pe romani" ca doresc eliminarea pensiilor speciale, aratand ca in cazul in care va exista o sesiune extraordinara a Parlamentului, va solicita introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului PNL privind desfiintarea acestor…

- Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii pentru proiectele de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, desființarea Secției se Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și deființarea pensiilor speciale. "Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niște proiecte de interes…

- Pe fondul discutiilor despre posibila eliminare a pensiilor de serviciu ale magistratilor, unii dintre cei care si-au repus in ultima perioada cereri de pensionare au apelat la CSM pentru a renunta la iesirea din sistem. Dezvaluirea a fost facuta de judecatoarea Gabriela Baltag, in sedinta plenului…

- "Imi displace populismul, dar nesimțirea ma oripileaza! In debandada de astazi este imposibila o corecție unitara și cat de cat echitabila a pensiilor speciale. Astfel incat susțin inițiativa UDMR de stabilire a unui plafon maxim al pensiilor speciale la nivelul salariului public net cel mai mare,…