Stiri pe aceeasi tema

- Intre bataușul Bebino, sau King Kong din Berceni, cum mai este cunoscut temutul lider al gruparii Sportivilor, și criminalul Gheorghe Dinca s-a creat o legatura care, nu cu mult timp in urma, parea imposibila.

- Este oficial - Gheorghe Dinca nu mai vrea sa stea in spatele gratiiilor. Acuzat de 8 infracțiuni printre care și omor și viol, Dinca a cerut Tribunalului Olt sa il plaseze in arest la domiciliu, dar și sa ștearga de pe lista cu acuzații care i se aduc violarea Alexandrei Maceșanu și ucidere Luizei…

- Atacul sangeros petrecut in cartierul Tei Toboc in urma cu o saptamana a fost surprins pe camerele de luat vederi din zona. Incaierarea a avut loc intre Bebino, șeful Clanului Sportivilor și Cezar Petcu, liderul Clanului Țiganilor.

- Marius Alecu, zis si Bebino, a fost retinut miercuri, 15 ianuarie, in cazul rafuielii din Tei Toboc. Bebino a ajuns zilele trecute la spital in stare grava, taiat pe aproape tot corpul de Cezar Petcu, cunoscut ca Joe, membru al clanului Tiganilor.

- Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, șef al Clanului Sportivilor, a fost reținut, miercuri, de polițiști, el fiind suspectat de tentativa la omor, dupa ce a fost implicat intr-o rafuiala cu membrii altui clan din Capitala, la finalul saptamanii trecute.„Astazi, 15.01 (miercuri - n.red.), in…

- Napoleon Gheorghe, cadru in Ministerul Afacerilor Interne, a ținut sa se disocieze de tot acest scandal. Cezar Petcu, alias Joe, interlopul care l-a taiat cu sabia pe Bebino, seful Clanului Sportivilor, s-a predat la Politie "Nu am nicio legatura cu lumea și scandalurile interlope,…

- Cezar, interlopul care in urma cu cateva zile a fost implicat intr-o disputa sangeroasa cu liderul Clanului Sportivilor din zona Berceni, celebrul Bebino, s-a predat oamenilor legii. Doi oameni reprezentativi ai unor clanuri s-au ”macelarit” in plina strada și au ajuns in stare grava la spital. Nu numai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…