Magistrații Curții de Apel București au decis sa pastreze raportul de evaluare prin care Agenția Naționala de Intergitate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, de conflict de interese și incompatibilitate. Decizia nu este definitiva și are drept de recurs in cinci zile de la comunicare. Conform ANI, primarul Sectorului 1 s-a auto-numit manager al proiectului „Imbunatațirea capacitații administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea masurilor anticorupție”, finanțat din fonduri europene, ceea ce i-a adus „un folos material pentru sine in cuantum…