Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a decis vineri sa admita parțial o cerere formulata de Liviu Dragnea , prin care acestuia i se recunoaște o perioada de aproape 6 luni de munca, fapt ce va constitui un avantaj in procesul de liberare condiționata. In zilele respective, lui Liviu Dragnea nu i s-a permis sa munceasca…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, a informat Agerpres , care citeaza portalul instanțelor din Romania. Liviu…

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si fost ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, a fost trimis in judecata in doua dosare de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Dan Emil Manolachi, fost ofiter…