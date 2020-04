Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe presedintele CSM, procurorul general si pe presedintii Curtilor de Apel ca a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane,…

- Peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane, masti de protectie, manusi si botosi, trimise deja in teritoriu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ) transmis AGERPRES, Catalin Predoiu…

- Dezinfectanți, maști, ochelari de protecție și combinezoane, cam acesta este necesarul de care are nevoie orice spital din Romania pentru a putea lupta eficient impotriva COVID 19 și a-și proteja cadrele medicale și pacienții. Important, ele trebuie sa fie in cantitați suficiente. La Spitalului Județean…

- Magistrații au deschis o ancheta care a fost incredințata procurorilor adjuncți Tiziana Siciliano și Eugenio Fusco care suspecteaza, pentru moment, „specula”, infracțiune care prevede inchisoarea de la 6 luni la 3 ani și amenda de la 516 la 25.822 de euro, scrie News.ro. Un pachet de 50 de bucați, de…

- Ministerul Economiei a identificat companii care doresc sa achizitioneze linii de asamblare pentru producerea de masti si combinezoane sanitare, a anuntat, marti, Virgil Popescu, ministrul de resort. "In urma...

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat, la TVR, ca au inceput discuțiile cu reprezentanți din industria de confecții pentru a incepe producția de maști medicale și combinezoane, in contextul in...

- Consiliul General al Municipiului București se reuneștemiercuri intr-o ședința de indata pentru a modifica proiectul de buget, astfelincat sa fie alocate 5 milioane de lei pentru achiziționarea de maști chirurgicale,combinezoane de protecție, manuși și alte echipamente necesare spitalelor,Serviciului…