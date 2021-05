Stiri pe aceeasi tema

- Cauza penala in cazul Mariei Tertea, magistrata de la Judecatoria Ciocana, invinuita de trafic de influența, a fost stramutata de la Judecatoria Chișinau la Judecatoria Hincești cu sediul la Ialoveni. Decizia a fost pronunțata in data de 29 aprilie de Curtea Suprema de Justiție, dupa ce avocații lui…

- Magistrații de la CSJ au respins cererea inaintata de Corina Stratan, avocata ex-deputatului roman Mihai Cristian Rizea, invinuit de procurori de dobandirea cetațeniei R. Moldova cu abateri, privind stramutarea judecarii cauzei intentata la demersul procurorului Liliana Nani, cu privire la prelungirea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea de revizuire formulata de Parchetul General in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti. Astfel, Curtea Suprema a respins, luni, ca inadmisibila cererea de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins cererea de revizuire formulata Parchetul de pe langa ICCJ – Sectia Judiciara impotriva unei decizii din 2019 a instantei supreme, prin care judecatorii luau act de faptul ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a retras apelul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis audierea mai multor persoane in dosarul in care DNA a decis trimiterea in judecata a lui Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe, fost ministru al Finantelor, este acuzat de doua infractiuni de luare de mita si a unei infractiuni de…

- Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis in principiu cererea de recurs in casatie formulata de Virginia Uzun, fosta sefa a Serviciului Public de Impozite si Taxe Locale…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti reactioneaza dupa atacurile impotriva judecatoarei Daria Isabela Mihet care a clasat dosarul "10 august", atacuri venite in special din partea neomarxistilor de la USR-PLUS. Adunarea generala a Tribunalului Bucuresti a decis in sedinta de miercuri, 10 martie 2021,…