- Ministerul Justitiei a fost chemat in instanta, in perioada 2008 - 2022, in peste 22.800 de dosare inaintate de magistrati si care vizau diferite drepturi salariale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a spus, joi seara, la Digi24, ca ministerul pierde majoritatea acestora procese.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) si-a exprimat joi „stupefactia” si „revolta” fata de decizia Parchetului General de a clasa un dosar referitor la crime comise de regimul comunist privind sute de copii care au fost supusi la tratamente neomenoase…

- Dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru din Iași, spune ca statul nu a pus in funcțiune un mecanism prin care dependenții sa primeasca ajutor medical, de specialitate, inclinația fiind „de a-i trimite la inchisoare”. Dr. Alexinschi este medic primar psihiatru, fost director medical al Institutului…

- „In baza art. 342 rap. la art. 36 si art. 41 CPP, constata ca Tribunalul Timis este competent sa solutioneze cauza. In baza art. 346 alin. 2 Cpp respinge exceptiile invocate de catre inculpatii Musta Virgil Filaret, Manolescu Diana Luminița, Albu Maria Diana si Paica Dana Mihaela, ca neintemeiate.In…