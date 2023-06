Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a judecatorilor, convocata astazi la Tribunalul Vrancea a hotarat ca incepand de maine, 21 iunie 2023, sa protesteze in urma modificarilor ce urmeaza a fi aduse modului de acordare a pensiilor de serviciu și a incalcarii statutului judecatorului. Tribunalul Vrancea a decis sa amane…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Alina Gorghiu (PNL) paseaza responsabilitatea privind pensiile speciale ale magistraților catre Ministerul Muncii, condus de Marius Budai (PSD). Ministrul Justiției a reacționat dupa ce magistrații din mai multe instanțe și parchete și-au suspendat activitatea ca forma de protest…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul social-democrat carașean spune ca PSD a depus, marți, in Parlament, o inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor! „In timp ce alte partide doar zic ca vor sa elimine pensiile speciale, dar nu fac nimic, PSD a depus un proiect de lege…

- Si politistii protesteaza, dar nu pentru salarii ci pentru pensii. Aproape 200 dintre ei au venit astazi la Parlament sa le spuna senatorilor si deputatilor ca pensiile politistilor nu sunt pensii speciale. Sunt nemultumiti si de cresterea varstei de pensionare prevazuta in proiectul de reforma a pensiilor…

- Atat premierul Nicolae Ciuca, cat și președintele PSD Marcel Ciolacu s-au laudat, luni, cu depunerea in Parlament a amendamentelor la proiectul Legii pensiilor speciale, astfel incat aceasta problema – jalon in PNRR – invocata inclusiv pentru amanarea rotativei guvernamentale – sa fie, in sfarșit,…

- In Senat s-a modificat proiectul privitor la Legea pensiilor speciale, iar Romania a trimis experților Bancii Mondiale un raport cu modificarile. In raspunsul primit de la Banca Mondiala se arata faptul ca modificarile facute pe lege sunt consistente, dar inca nu ajung la taierile pe care țara noastra…

- Parlamentarii USR au protestat in foaierul salii de plen a Senatului, impotriva proiectului legii privind pensiile speciale.Ei au afisat pancarte pe care scria Taiati pensiile speciale.USR doreste prin acest protest sa arate tuturor celorlalti parlamentari ca e momentul sa respecte Constitutia, regulamentul…