Magistrații bulgari amână decizia privind extrădarea Elenei Udrea pentru 8 iunie Magistrații bulgari au amanat pronunțarea unei decizii privind extradarea pentru 8 iunie, Elena Udrea ramane in arest. Curtea de Apel Sofia se va reuni pe 8 iunie, de la ora 15.00, in dosarul privind cererea de extradare in Romania a Elenei Udrea. Decizia de amanare a fost luata in cursul ședinței de miercuri deoarece mai multe documente legate de acest caz au fost trimise de Romania la instanța bulgara cu mai puțin de 24 de ore inainte de ședința. „Este necesar ca materialele relevante sa fie traduse in limba bulgara și acesta este motivul amanarii cauzei”, potrivit magistraților bulgari. De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

