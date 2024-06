Magistratii au respins recursul in dosarul dintre Arhitectura Plus SRL si primarul municipiului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 18.03.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in obligatia de a face, fiind in stadiul de fond. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 891 2 2024, care are ca obiect obligatia de a face.…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 271 36 2024 ce are ca obiect " suspendare executare act administrativ Hotararea AOSR din 18.04.2024; Decizia nr. 5 11.01.2024; Procedura PS nr. 5 29.01.2024 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 21 mai 2024 la Sectia de contencios administrativ…

- SC Marcon Star SRL este reclamant, iar Primarul Municipiului Constanta, Municipiul Constanta si Directia Generala Gestionare Servicii Publice Directia Administrare Servicii Publice parati in dosarul cu indicativul 7063 118 2023. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor Tribunalului Constanta, Sectia de…

- Curtea de Conturi a Romaniei si Camera de Conturi Constanta au fost date in judecata de UAT Comuna Chirnogeni. UAT Chirnogeni a solicitat anularea actului administrativ decizia nr. 38 07.11.2022. Pe masa judecatorilor Curtii de Apel Constanta a ajuns dosarul dintre UAT Comuna Chirnogeni si Curtea de…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3746 118 2023 ce are ca obiect " actiune prefect ndash; tutela administrativa Anulare Hot. nr. 11 02.02.2023 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 7 mai 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta s a inregistrat dosarul cu nr. unic nr. format vechi 387 36 2023 a1 .Magistratii sectiei de contencios administrativ si fiscal sunt chemati sa judece suspendarea executarii unui act administrativ nr. 3 17.05.2023 si hotararea nr. 33 06.06.2023 prin care mai multi parlamentari…

