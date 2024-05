Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal slovac a decis sambata plasarea in arest preventiv a barbatului acuzat de tentativa de asasinat impotriva prim-ministrului Robert Fico, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei, Katarina Kudjakova, citata de TASR, AFP si Reuters, scrie AGERPRES.

- Prințul Paul se afla inca in arest și va mai ramane in spatele gratiilor pana pe data de 14 mai. A cerut sa fie eliberat pe cauțiune, insa judecatorii din Malta i-au respins cererea.

- Politistii au pus in aplicare mai multe mandate la data de 18 aprilie a.c., reusind identificarea si incarcerarea unor infractori cautati de autoritati.Aceste mandate vizau persoane acuzate de diverse infractiuni, printre care detinerea si traficul de droguri, constituirea unor grupuri infractionale…

- Oribila crima s-a petrecut in anul 1992, cand doi indivizi au dat buzna peste mama cantarețului și au injunghiat-o cu 25 de lovituri de cuțit. Dupa ce au comis fapta, cei doi indivizi i-au incendiat locuința femeii, in speranța ca iși vor șterge urmele. Nicu Covaci a facut dezvaluiri terifiante și spune…

- Un tanar de 26 de ani, din Romanești, comuna Potlogi, va sta aproape 2 ani in spatele gratiilor, dupa ce a fost prins de polițiști conducand mașina fara permis. Acesta a fost depus, marți, la Penitenciarul Margineni și va trebui sa ispașeasca o pedeapsa de un an și zece luni pentru infracțiunea comisa.…

- Fostul internațional Danuț Lupu (57 de ani) a fost eliberat din inchisoare miercuri, 3 aprilie. El a primit o condamnare de 7 luni și 10 zile la inceputul lunii octombrie 2023 pentru ca a condus fara a deține un permis de conducere.Dupa ce a stat 5 luni in spatele gratiilor, Danuț Lupu a primit acordul…

- Magistrații de la Tribunalul București au decis! Marcel Șerbuc, barbatul care și-a ucis fiica vitrega in varsta de 12 ani cu sange rece, iar apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit in lada unei canapele, a fost condamnat la inchisoare. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- Florin Pucean, cumnatul celebrului artist Bogdan de la Ploiești (BDLP), ar putea ramane in continuare in spatele gratiilor, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata intr-un nou dosar, in care este acuzat, alaturi de un alt individ, de talharie calificata.