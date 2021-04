Magistrații au decis: Închiderea sălilor de fitness din cauza pandemiei este ilegală Veste buna pentru amatorii de sport in sala, proasta pentru guvernanți: Hotararea prin care salile de fitness sunt inchise in zonele in care rata de infectare cu coronavirus depașește nivelul de 4/1000 de locuitori a fost declarata ilegala. Decizia nu este insa definitiva. Magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au decis sa anuleze parțial Hotararea de Guvern care prevedea, printre altele, și inchiderea salilor de sport in spațiile inchise in localitațile unde incidența depașea 4 la mia de locuitori. Contestația a fost depusa la inceputul lunii aprilie2021 de reprezentanții Smart Fitness Studio,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

