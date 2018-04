Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a revenit, miercuri, asupra unor amendamente, stabilind ca persoanele condamnate pentru fapte de coruptie - luare de mita, dare de mita si trafic de influenta - nu pot beneficia de masuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate.

- CCA l-a delegat pe Istvan Kovasc sa arbitreze derby-ul de luni seara, FCSB - U Craiova, dupa ce a condus și ambele meciuri din sezonul regulat. Luni seara, de la ora 20:45, in a doua zi de Paști, Bucureștiul gazduiește o partida de gala la care sunt așteptați peste 30. ...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins miercuri apelul unui inalt magistrat american de a revizui Constitutia prin abrogarea celui de-al doilea amendament, cel privind detinerea de arme de foc, relateaza AFP. "AL DOILEA AMENDAMENT NU VA FI ABROGAT NICIODATA!", a tinut sa…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Fostul vicepresedinte iranian Rahim Mashaei a fost arestat, a informat presa locala sambata, la cateva zile dupa ce un alt vicepresedinte al tarii a fost inchis pentru coruptie, transmite dpa. Faptele pentru care a fost arestat Mashaei, un aliat apropiat al ex-presedintelui ultraconservator…

- Un transportator de avioane americane care a fost scufundat in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial a fost gasit, dupa 76 de ani, in largul coastei Australiei. USS Lexington a fost localizat la o adincime de aproximativ 3 kilometri in Marea Coralilor, la aproximativ 800 de kilometri de coasta de…

- Vamesi din Kuweit au gasit un porumbel, care avea lipit de spate un mic rucsac plin cu droguri. Potrivit lenta.ru, pasarea aducea drogurile din Irak. In micul bagaj pe care il avea lipit de spate porumbelul, vamesii au gasit 178 de pastile. Porumbelul a descoperit in apropiere de oficiul vamal. Se pare…

- Dupa ce Gheorghe Aldea, unul dintre cei patru consilieri locali falticeneni care formau opozitia in actualul deliberativ (chiar daca PSD si ALDE sunt in alianta la nivel national), si-a dat demisia din Consiliul Local invocand motive personale, CL Falticeni va delibera in continuare cu un membru ...