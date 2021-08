Stiri pe aceeasi tema

- Președintele FEA, Dorin Damir ramâne înca în arest 30 de zile, la Penitenciarul 13. Magistrații Judecatoriei Ciocana au prelungit masura de detenție cu înca 30 de zile. Decizia a fost luata în lipsa lui Dorin Damir, acesta a refuzat sa se prezinte în fața instanței…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, examineaza recursul procurilor care au cerut mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui fostului șef al Inspectoratului General al Poliției și ex-ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, reținut vineri in dosarul fostei Direcții nr. 5 a Inspectoratului…

- CHIȘINAU, 5 iul – Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins in aceasta dimineața la domiciliile, in birourile și automobilele mai multor persoane.SIS al RM Șase indivizi, reținuți pentru trafic de…

- Politistii de la Inspectoratul National de Investigatii, retinuti de CNA pentru fapte de coruptie, au fost plasati in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, dupa ce procurorii au cerut 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare.