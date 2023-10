Ministerul Sanatatii: Bilantul COVID! Noi cazuri de persoane infectate

In intervalul 25 septembrie 01 octombrie 2023 au fost inregistrate 13165 cazuri noi de persoane infectate Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 3.468.372 cazuri de infectare cu SARS CoV 2 Potrivit Ministerului Sanatatii, pana in prezent,… [citeste mai departe]