Curtea de Apel București a decis, marți, ca nu are competența de a-l judeca pe Ion Iliescu pentru retragerea titlului de luptator pentru victoria Revoluției din 1989, așa cum a cerut Secretariatul de Stat pentru Revoluționari. Dosarul ajunsese la CAB dupa ce magistrații de la Tribunalul București iși declinasera, și ei, competența. Magistrații de la […] The post Magistrații arunca de la unii la alții competența de a-l judeca pe Ion Iliescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .