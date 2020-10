Magistrații amână validarea lui Clotilde Armand ca primar Magistrații Tribunalului București au decis luni sa amane cu 24 de ore pronunțarea in cazul validarii mandatului lui Clotilde Armand. Aleasa primar al Sectorului 1 București in 27 septembrie și validata de Judecatoria București, Armand nu și-a putut prelua funcția din cauza apelului formulat de 121 de persoane. Magistrații Tribunalului București ar fi trebuit sa se pronunțe astazi, dar au decis sa amane decizia cu 24 de ore. Intr-un mesaj publicat sambata pe Facebook, primarul ales arata ca acțiunea in instanța este de fapt o manevra politica de tergiversare a instalarii sale. „Validarea mandatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

