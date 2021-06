Stiri pe aceeasi tema

- Concret este vorba de 16 magistrati, intre care trei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Astfel, seful statului i-a eliberat din functie pe urmatorii: – Dumitru Petrus – judecator la Curtea de Apel Galati, – Romica Holbea – judecator, presedintele Sectiei I civile a Tribunalului Vrancea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a 16 magistrati, intre care trei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe: * Dumitru Petrus - judecator la Curtea…

- Laszlo Tokes si avocatul sau, Elod Kincses, au anuntat miercuri, la Targu Mures, ca procesul intentat fostului loctiitor al comandantului serviciului de contraspionaj al Securitatii Filip Teodorescu si fostului director al Serviciului de Informatii Externe Ioan Talpes a fost trimis spre rejudecare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond - Curtea de Apel…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat la decizia Curtii de Apel Bucuresti care declarase ilegal ordinul de prelungire cu 72 de ore a carantinei pentru Timisoara, in 22 martie. Decizia instantei nu mai afecteaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri o cerere de reunire a dosarelor in care au fost trimisi in judecata, separat, fostul premier Calin-Popescu Tariceanu si omul de afaceri Petru Berteanu, in legatura cu mita de 800.000 de dolari care ar fi fost primita pentru licentele Microsoft.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul lui Raed Arafat impotriva deciziei de anulare a ordinului prin cate secretarul de stat a declarat carantina de 3 zile la Timișoara, dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș ridicase carantina zonala. Inițial, la sesizarea depusa…

- Dosarul a fost solutionat in prima instanta de judecatoarei Claudia Jderu, de la Curtea de Apel Bucuresti.Dosarul in care Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a fost condamnata…