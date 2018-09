Magistrati din toata tara protesteaza duminica in fata Curtii de Apel Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Drobeta-Turnu Severin nu are bani pentru a asigura plata incalzirii, astfel ca intreg orasul ar putea ramane fara caldura in sezonul rece. Autoritatile au acum nevoie de ajutor de la Guvern pentru a face plata, insa pana acum nu au primit niciun raspuns in acest sens. 33.000 de…

- Politia Capitalei anunta, vineri dimineata, ca a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al masinilor parcate in zona Piata Victoriei de catre participantii la mitingul diasporei, programat pentru ora 17:00. "In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia "daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept". Zegrean sustine…

- Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus legislatiei penale si prin care, spune forul european, este afectata independenta magistratilor. Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, miercuri, ca Ministerul Finantelor va continua emisiunea de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia CENTENAR, avand in vedere ca s-a dovedit a fi un succes pana acum. "Prima emisiune de titluri de stat programul 'Tezaur - editia CENTENAR'…

- Avocata Elenina Nicut a castigat la Curtea de Apel procesul in care a chemat in judecata Curtea Constitutionala. Instanta a decis anularea unei hotarari date de Plenul CCR privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente. Decizia nu este definitiva. "Admite in parte cererea…

- Simina Tanasescu a demisionat din functia de consilier prezidential. Redam integral comunicatul Administratiei Prezidentiale: "In ultimele zile, in spatiul public au aparut speculatii cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecator al Curtii Constitutionale, ca…