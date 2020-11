Fosnetul pensulei peste hartie lasa in urma umbre maronii sau linii calde: se joaca, se impletesc ori se contrazic in unghiuri drepte; curg alene in curbele dulci ale obrajilor din copilarie ori zvacnesc deasupra privirii sagalnice. Doi pusti isi soptesc lucruri de taina in timp ce, din alt tablou, sunetul pianului umple nostalgic aerul din jur poftind la dans o prea gratioasa balerina. Casute mici se pitesc pe dupa garduri care se pleaca sub povara timpului. Cateva lacrimi se strecoara in desenul unde Iisus isi pleaca ochii indurerati.

Un roi de sentimente izbucnesc cand rasfoiesti…