Magicianul Constantin Budescu are cale liberă să vină la CFR Cluj FCSB va rezilia contractele cu Keșeru și Budescu, ultimul avand cale libera spre CFR Cluj. ”Am vorbit cu Budescu și i-am spus ”Ba, spune-mi ce bani vrei, ca sa incheiem”. O sa discutam și cu Keșeru ca sa incheiem cu el. Nu vreau sa ma cert cu Budescu. Clar nu o sa mai joace la noi. Dar este un salariu… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat luni, 20 decembrie, la Pro X, ca nu va mai investi bani in echipa, iar aceasta va trebui sa se autofinanteze. Afirmațiile vin dupa remiza cu Sepsi, scor 0-0, care a lasat FCSB la zece puncte in spatele liderului CFR Cluj.„Dupa ce am vazut aseara, am avut sentimentul,…

- Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminica, în etapa a XX-a a Ligii 1, ultima din 2021. Echipa antrenata de Anton Petrea termina anul pe locul 2, la zece puncte de liderul CFR Cluj.Portarul Stefan Târnovanu, care l-a înlocuit…

- Formatia FCSB continua cursa de urmarire a liderului CFR Cluj si a reusit o victorie in deplasare, scor 1-0, cu Gaz Metan Medias, in etapa a IX-a din Liga 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. Darius Olaru a marcat pentru FCSB in minutul 59. Gaz Metan: Octavian Valceanu - De Moura,…

- FCSB a trecut la limita de Gaz Metan Mediaș, sâmbata, în deplasare, scor 1-0, în etapa cu numarul 19 din Liga 1. În urma acestui succes, formația pregatita de Anton Petrea s-a apropiat de liderul CFR Cluj (înca nu a evoluat în aceasta etapa).Unicul gol al partidei…

- In ultimele 24 de ore, 359 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 2.032 din care 644 diagnostic grupe de risc, 214 teste efectuate la cerere și 1.174... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cristi Balaj s-a retras oficial de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping și poate prelua postul de președinte al campioanei CFR Cluj. „Am luat in calcul toate aspectele și m-am hotarat”, a anunțat fostul arbitru internațional.La o luna și jumatate de cand a acceptat sa preia postul de președinte…

- Turneul de la Cluj a avut patru romance in optimi si doua in sferturi. Degeaba insa! In clasamentul publicat, astazi, cele mai multe tricolore sunt in cadere fata de saptamana trecuta.