Magia sărbătorilor de iarnă a fost adusă de copii la Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița. VIDEO In spiritul sarbatorilor de iarna, in aceasta saptamana, Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița este gazda a peste 450 de copii talentați, care aduc magie și bucurie in inimile polițiștilor. Astfel, in perioada 18-22 decembrie a.c., pe coridoarele instituției rasuna colinde specifice sezonului și sunt prezentate cu entuziasm piese de teatru. Atmosfera a fost incarcata de [...] The post Magia sarbatorilor de iarna a fost adusa de copii la Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bradul prevenirii este un proiect dezvoltat de polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitatii IPJ Suceava și se transpune intr-un proces interactiv la care participa polițiști dar și tineri și cetațeni care au ocazia sa devina in egala masura avertizori publici cu privire la diferite…

- In acest sezon festiv, Straja devine destinația perfecta pentru iubitorii de schi, oferind o atmosfera liniștita și o priveliște spectaculoasa, care transforma schiul la apus intr-o experiența cu adevarat magica. Cu toții suntem invitați sa ne bucuram de aceasta oportunitate de a crea amintiri de…

- Spiritul sarbatorilor: Persoanele private de libertate din Penitenciarul Mioveni și-au donat rația de paine pe o zi, poate nu este mult ce au facut dar trebuie apreciat. Astfel, deținuții au invațat importanța ajutorarii celor din jur și au avut prilejul de a se implica in sprijinul comunitații așa…

- Magia sarbatorilor de iarna se cunoaște prin oamenii buni, iar turdenii au demonstrat de multe ori ca au inima mare și sunt dornici sa sara in ajutorul celor in nevoie. Un grup de tineri turdeni au aflat de o familie fara posibilitați din județul Alba și vor sa le faca sarbatorile de iarna mai placute,…

- In pitoreasca localitate dambovițeana Moroeni, startul sarbatorilor de iarna se va da pe 10 decembrie. In aceasta zi va avea loc o noua ediție a ,,Festivalului Colindelor”, un eveniment deosebit pentru locuitorii comunei din nordul județului. Cea de-a cincea ediție a Festivalului va fi gazduita de caminul…

- Municipiul Targoviște intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins duminica, 3 decembrie, la ora 18.00, in Piața Tricolorului, in atmosfera de colinde și pe fundalul unui spectacol-surpriza! In aceeași seara, se va deschide și Targul de Craciun, din care nu vor lipsi standurile…

- Clujenii dar și turiștii se pot bucura de o atmosfera placuta și relaxanta la un nou local deschis recent. Magia sarbatorilor de iarna și face simțita prezența. Cel mai nou local al Clujului, Perfetto Winter Wonders este situat in Piața Unirii, in locul fostului magazin Tabita. Perfetto Winter Wonders…

- New York-ul intra in atmosfera sarbatorilor de iarna. Startul l-au dat celebrele dansatoare „The Rockettes”, cea mai longeviva trupa de dans sincron din Statele Unite. Spectacolul pe care dansatoarele il pun in scena in aceasta perioada a devenit deja tradiție. Se intimpla an de an, de aproape 9 decenii,…