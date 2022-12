Stiri pe aceeasi tema

- Elevii racareni au participat la orele de educație rutiera, susține de polițiștiii dambovițeni care au fost prezenți in trei unitați de invatamant, din orașul Racari, obiectivul fiind acela de a preveni implicarea tinerilor in accidente de circulație cu consecințe grave. Cei mici au primit informații…

- Atenție, ceața, ploaie, ninsoare și carosabil umed pe drumurile din țara , Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba,…

- FOTO: 9 vagoane ale unui tren de marfa au deraiat marți dimineața, in halta Racari. Trenul transporta carbune Noua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat marți dimineața, a anunțat Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA. Trenul transporta carbune pe relația Motru Est – Cernele, iar incidentul…

- La Racari, sesiunea de informare din seria de acțiuni in cadrul proiectului pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a orașului, sala de festivitați a Liceului Teoretic “Ion Ghica” Racari a gazduit luni, 31.10.2022, prima sesiune de informare din cadrul proiectului: „Consolidarea instituționala…

- De Sfantul Dumitru, potrivit tradiției, ciobanii se folosesc de aceasta zi pentru a vedea cum va fi vremea in iarna ce urmeaza, aceștia pun dulama – haina groasa purtata de ciobani – in mijlocul oilor și așteapta ca una dintre ele sa se așeze. Daca oaia care se așeaza este alba, iarna va fi una [...]…

- Primarul din Lupșa are un partener și „o ușa larg deschisa” la CJ Alba, dupa cum reiese și dintr-un mesaj publicat de Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba, in mediul online. „Lupșa are viitor. Ceea ce alții doar promit sau viseaza la noi investițiile se intampla in cascada, pe toata Valea Arieșului.…

- 146 de percheziții la mafia lemnului, polițiștii din Dambovița participa la acțiuni, Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146…

- Incep lucrarile ce vizeaza realizarea unui pod in satul Colacu, edilul Marius Caravețeanu a semnat contractul pentru execuția lucrarilor. Este vorba despre proiectul “Construire pod peste raul Colentina, strada Prof. Ioana Ivan, in satul Colacu, orașul Racari, județul Dambovița „. Termen de execuție…