Magia discriminării (II) In Franta au loc manifestari violente de strada din simpatie fata de SUA si chipurile in amintirea altui cetatean de culoare care a fost omorat de politie cu cativa ani in urma (neavand un caz recent, s-au agatat de ce au gasit...). Asta tocmai in Franta unde numai discriminare rasiala nu e. As putea chiar spune ca acolo cetatenii francezi autentici, originali, get beget, nu prea mai exista, un exemplu concludent in acest sens fiind echipa nat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

