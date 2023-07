Stiri pe aceeasi tema

- „Aproximativ 39% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% isi vor petrece vacanta de vara in Romania”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Stomatologii au ieșit in strada, deoarece ei susțin ca deciziile luate de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR), publicate in Monitorul Oficial, inseamna falimentul a aproximativ 15.000 de cabinete mici, afectarea activitații multor medici stomatologi și costuri suplimentare pentru pacienți.…

- Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi reafirma disponibilitatea de a lucra impreuna cu guvernul pentru a aplica un mecanism voluntar de reducere a preturilor la o serie de alimente de baza pe intreg lantul de produs - producatori, procesatori, comercianti, potrivit unui…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei joaca in aceasta seara cea de a patra partida din preliminariile de calificare la Euro 2024 in compania Elveției, la Lucerna, iar partida va putea fi urmarita in format LIVE TEXT pe stiripesurse.ro, de la ora 21:45.Tricolorii au ajuns ieri in Elveția și au efectuat…

- Un olandez stabilit in Romania a ajuns sa se mire ca pe drumuri sunt atatea mașini de 80.000 de euro, dar la volan sunt oameni mediocri. Acesta a spus ca nu se simte outsmarted, ci mai degraba ”out-șmecher-ed”.”In drum spre Carlibaba ascult radioul: „Doamna profesoara”, intreaba reporterul la radio…

- Secretarul de stat adjunct al premierului Ungariei, Peter Szilagyi, a declarat ca „speranța este ca va exista un viitor maghiar in bazinul carpatic”, in timpul unei ceremonii de predare a „Podului Apartenenței” in Porva, județul Veszprem, relateaza G4Media.ro. Declarația oficialului ungar vine in contextul…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat miercuri, 18 mai, ca alegerile europarlamentare de anul viitor se vor desfașura in toate statele membre UE in perioada 6 – 9 iunie 2024. Cum in Romania alegerile se vor organiza duminica, europarlamentarele din 2024 vor avea loc in tara…

