Maghiarii plătesc cu o treime mai puțin pentru combustibil: plafonarea prețului se resimte în Ungaria (analiză) Prețurile carburanților au crescut la maxime record in intreaga Europa, dar prețurile benzinei au atins maxime in Ungaria de la jumatatea lunii noiembrie a anului trecut. In ultimele șase luni și jumatate, familiile au economisit mulți bani, informeaza M1 News intr-o analiza.

