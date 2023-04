Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a sosit la Moscova pentru discuții cu Rusia pe tema energiei. Potrivit agenției Tass, diplomatul ungar a declarat ca intenționeaza sa se intalneasca cu vicepremierul rus Alexander Novak și cu șeful Rosatom, Alexei Lihacev. Pe liderii maghiari ii ingrijoreaza securitatea energetica a Ungariei. Vor sa mentina tranzitul prin […] The post Maghiarii au mers din nou la poarta Kremlinului pentru gaze naturale. Ce se intampla cu conducta Drujba first appeared on Ziarul National .