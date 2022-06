Maggie Rogers a lansat single-ul Want Want

Stiri pe aceeasi tema

- Diagramele meteo arata o probabilitate foarte mare, in aceasta saptamana, a unui val puternic de caldura. Care se va dezvolta mai intai in sud-vestul Europei, apoi se va raspandi treptat in vestul Europei. Domul de caldura puternica va persista saptamana aceasta in Franța și Spania. Caldura extrema…

- Durere pentru mai multe familii de romani, dupa ce trei persoane au murit, iar alte doua sunt ranite, in urma unui cumplit accident de circulatie care a avut loc pe o autostrada din Cehia. Toti se aflau in drum spre Romania si se intorceau acasa intr-o dubita. Remorca a fost fost lovita de un sofer…

- Rusia a inceput sa mute rachete cu capacitate nucleara Iskander la granița Finlandei, la doar o zi dupa ce țara a anunțat ca va solicita aderarea la NATO. Videoclipul postat pe rețelele de socializare ruse arata camioane care transporta rachete balistice Iskander – care pot purta focoase nucleare –…

- „Cantecul care a cucerit inimile publicului, acela e caștigator”. Sute de oameni s-au adunat la hora pe ritmurile melodiei care a reprezentat țara noastra la Eurovisiona, in orașul Warwick din Anglia.

- La un moment dat, insa, brancardierii – echipați impotriva noului coronavirus – cheama o asistenta dupa ce vad ca barbatul din sac da semne de viața.Atunci, femeia se intoarce la cabinet și se consulta cu superiorii sai, care decid sa duca pacientul inapoi in sectie. Videoclipul a fost filmat la spitalul…

- Actrița și cantareața Barbra Streisand s-a nascut la 24 aprilie 1942, in Brooklyn. A dovedit calitati artistice din copilarie, cand canta in fata vecinilor. A urmat cursurile colegiilor Beis Yakov si Erasmus Hall High School, unde s-a remarcat cantand in corul scolii alaturi de Neil Diamond, iar la…

- Videoclipul filmat cu tancul pe strazile din Ramnicu Valcea a fost lansat pe Youtube. Melodia „Tancuri de razboi“ este o manea a cantaretului Dani Mocanu. La filmari, blindatul a lovit mai multe masini parcate in centrul orasului. Soferul a motivat ca a vrut sa evite un copil care-i aparuse in fata.

- Imagini de arhiva ale cantaretului Prince la o greva a profesorilor din 1970, cand avea doar 11 ani, au fost descoperite de postul WCCO afiliat CBS News din Minnesota, scrie The Guardian. Videoclipul cu aceste imagini a fost descoperit pentru prima data de WCCO, un post afiliat CBS News din Minnesota,…