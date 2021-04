Stiri pe aceeasi tema

- Londra nu a raportat niciun deces din cauza COVID in ultimele 24 de ore, potrivit Public Health England (PHE). Este pentru a doua oara in acest an, Londra fiind unul dintre orașele cu cele mai multe victime provocate de noul coronavirus.

- Astazi, numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi un milion. „Maine (astazi -n.r.) va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. De la debutul campaniei de vaccinare,…

- Regina Elisabeta a II-a ii indeamna pe oameni sa se vaccineze impotriva Covid-19 atunci cand devin eligibili pentru vaccinare. Recomandarea a fost facuta in cadrul unei videoconferințe cu mai mulți lideri din domeniul sanatații din Marea Britanie, potrivit BBC.„Odata ce ați facut vaccinul, aveți sentimentul…

- Specialiștii spun ca este foarte important ca toata populația sa fie imunizata anticoronavirus, in caz contrar apar alte tulpinii mult mai periculoase, care pot scadea și eficacitatea vaccinurilor, dar și a tratamentelor folosite in vindecarea COVID-19.In plus, toate aceste tulpini care pot aparea,…

- Acest prim caz a fost raportat la o persoana din statul Minnesota, care a calatorit recent in Brazilia. Probele sale biologice au fost prelevate in 9 ianuarie.”Persoana s-a imbolnavit in prima saptamana (...) si a informat ca a calatorit in Brazilia inainte de a se imbolnavi”, se arata in comunicatul…

- Cetațenii din noua state europene sunt mai dispuși sa se vaccineze acum decat erau in urma cu doua luni, arata un sondaj YouGov dat publicitații vineri, care observa cele mai importante schimbari de percepție in Suedia și Marea Britanie, scrie libertatea.ro.

- Persoana testata pozitiv, care este asimptomatica, a revenit joi in Germania din Brazilia. Autoritațile sanitare așteapta rezultatele secvențierii genomului, care vor confirma daca este intr-adevar vorba despre noua tulpina. In urma apariției noilor tulpini și a creșterii numarului deceselor cauzate…