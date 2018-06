Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Serban, femeia care a aruncat in fata metroului o tanara, a batut un medic de la Spitalul-penitenciar Jilava. criminala a fost adusa la spital pe 7 iunie pentru a fi internata. Pe timpul consultului facut de medicul de garda, femeia s-a enervat din senin si a inceput sa-l injure pe acesta.…

- Faptul ca Magdalena Șerban, femeia care a impins o tanara la metrou și a ucis o alta in același mod, in urma cu cateva luni, are un comportament difil in inchisoare nu e niciun secret pentru nimeni. De aceasta data, insa, ea ar fi batut un medic de garda al instituției.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, a fost trimisa in judecata, luni, de catre procurori. Ea este acuzata de tentativa de omor si omor calificat. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Parchetul…

- Magdalena Serban - femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor - a fost trimisa in judecata, luni, de catre procurori. Ea este acuzata de tentativa de omor si omor calificat.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca, la finalul anului trecut, a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor si omor calificat, a informat luni Parchetul Tribunalului Bucuresti, potrivit ...

- Ies la iveala noi informații legate de Magdalena Șerban, criminala de la metrou. In luna decembrie a anului 2017, o femeie comitea o crima oribila.Magdalena Șerban, in varsta de 36 de ani la data comiterii omuciderii, a aruncat-o pe Alina Ciucu, o tanara de doar 25 de ani, in fața metroului,…

- Magdalena Serban a stat mai bine de o luna si jumatate in Arestul central, dupa ce medicii de la Institutul de Medicina Legala au apus ca a fost apta din punct de vedere psihologic in momentul in care a ucis o tanara la metrou. Dupa gratii, insa, femeia a avut halucinatii si ar fi amenintat…