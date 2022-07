Magda Catone are numai note de 9 și 10 la facultate. Vedeta…

Magda Catone și-a luat fanii prin surprindere atunci cand a anunțat sa se inscrie la facultate la varsta de 63 de ani. Asta s-a intamplat in urma cu doar cateva luni, iar recent actrița a susținut sesiunea de examene. Actrița are numai note de 9 și de 10 și recent a povestit cum au fost examenele finale ale acestui an.