Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sectorul sanatatii trebuie sa faca fata provocarilor actuale, referindu-se la inteligenta artificiala, la telemedicina si la introducerea digitalizarii in acest domeniu, potrivit news.ro.Alexandru Rafila a declarat, vineri, la Aspen Healthcare Summit…

- Industria automobilelor in ansamblul ei se confrunta cu o transformare semnificativa determinata de inteligența artificiala. Tehnologia AI este din ce in ce mai mult integrata in vehicule pentru a spori siguranța, eficiența și experiența generala de conducere. De la sistemele avansate de asistența a…

- – Investiția EY a asigurat bazele necesare lansarii EY.ai, o platforma unificatoare care ajuta organizațiile sa adopte fara rețineri inteligența artificiala (AI) – Dezvoltata in ultimele 18 luni, platforma EY.ai reprezinta o imbinare intre experiența vasta in afaceri și inteligența artificiala, incorporata…

- Dai un ban, dar stai in fața, pe acesta premisa pare sa funcționeze lucrurile, daca vrei sa stai de vorba, prin intermediul inteligenței artificiale, cu "Iisus", "Fecioara Maria" sau "Apostolii". Zeciuiala a capatat, pare-se un alt ințeles, nu se iarta pacate in schimbul unei sume de bani, dar poți…

- Un nou studiu dezvaluie creșterea numarului de startup-uri AI in Europa de Sud-EstAproape jumatate dintre startup-urile IA (inteligența artificiala) din Europa de Sud-Est care doresc sa atraga fonduri in urmatorii doi ani vizeaza sume de peste 1 milion de euro, in principal ca sa se extinda la nivel…

- Un software de inteligenta artificiala (IA) ar putea reduce volumul de munca al medicilor radiologi in screening-ul cancerului de san, potrivit datelor preliminarii ale unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP. Efectuat in Suedia si publicat in jurnalul stiintific Lancet Oncology, acest…

- Inteligența artificiala ar putea sa devina instrumentala in detectarea mai rapida a cancerului de san și ar putea sa reduca semnificativ volumul de munca al medicilor radiologi, se arata intr-un studiu publicat in jurnalul științific Lancet Oncology.

- Un software de inteligenta artificiala (IA) ar putea reduce volumul de munca al medicilor radiologi in screening-ul cancerului de san, potrivit datelor preliminarii ale unui studiu publicat miercuri.